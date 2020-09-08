Зеленский заявил о победе над "тендерными троллями"

Украине удалось уничтожить 90% так называемых тендерных троллей, которые блокировали тендерные процедуры и, в частности, не давали оперативно строить дороги. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область.

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"90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на ценовом демпинге тендеров, – практически всех их мы уничтожили", – сказал президент на брифинге.

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Глава государства добавил, что теперь те, кто раньше выигрывал конкурсы и строил некачественные дороги, не могут смириться с отсутствием доступа к тендерам, а потому пытаются бороться с системой.

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"Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", – сказал Зеленский.

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По его словам, если бы этого не происходило, государственный проект "Большая стройка" реализовывался бы быстрее. К слову, эта программа не была приостановлена даже во время жесткого карантина:

Напомним, Владимир Зеленский ранее подписал закон о кредитах на строительство дорог. Согласно этому закону областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

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