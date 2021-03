Застрявшее в Суэцком канале судно сняли с мели, но пробка осталась

Контейнеровоз Ever Given снова может двигаться

Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал и создал пробку, сняли с мели рано утром 29 марта. Судно снова может двигаться, но пока неизвестно, как скоро откроется движение по каналу. Чтобы снять Ever Given с мели, понадобились 10 буксиров. Кроме того, пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка на 18 метров в глубину.

Об этом сообщила транспортная компания Inchcape, а о деталях узнали в Bloomberg.

В Суэцком канале застряли уже около 450 судов. Как заявил советник президента Египта по управлению каналом Мохаб Мамиш, чтобы вывести все суда из коридора Суэцкого канала, может понадобиться около недели.

Видео: РБК

Ранее сообщалось, что на 30 марта планируется разгрузка судна Ever Given. Это должно упростить его движение. Чтобы разгрузить судно, к нему подгонят плавучие средства, на которые будут перетаскивать контейнеры.

Контейнеровоз Ever Give сел на мель в ночь на 24 марта. Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет ежедневно 9,6 млрд долларов.

Видео: Сегодня

