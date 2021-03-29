Застрявшее в Суэцком канале судно сняли с мели, но пробка осталась

Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал и создал пробку, сняли с мели рано утром 29 марта. Судно снова может двигаться, но пока неизвестно, как скоро откроется движение по каналу. Чтобы снять Ever Given с мели, понадобились 10 буксиров. Кроме того, пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка на 18 метров в глубину.
Об этом сообщила транспортная компания Inchcape, а о деталях узнали в Bloomberg.
В Суэцком канале застряли уже около 450 судов. Как заявил советник президента Египта по управлению каналом Мохаб Мамиш, чтобы вывести все суда из коридора Суэцкого канала, может понадобиться около недели.
Ранее сообщалось, что на 30 марта планируется разгрузка судна Ever Given. Это должно упростить его движение. Чтобы разгрузить судно, к нему подгонят плавучие средства, на которые будут перетаскивать контейнеры.
Контейнеровоз Ever Give сел на мель в ночь на 24 марта. Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет ежедневно 9,6 млрд долларов.
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