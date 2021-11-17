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Задержка поездов до 6 часов: "Укрзализныця" предупредила о серьезных проблемах с графиком

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 12:29
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Из-за несчастного случая на участке Полтава-Харьков, в Украине сильно опаздывают более пяти поездов дальнего следования
В "Укрзализныце" предупредили об опоздания в связи с несчастным случаем
В "Укрзализныце" предупредили об опоздания в связи с несчастным случаем / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов в связи с травмированием человека на железнодорожном пути на участке Полтава-Харьков.

Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале, 17 ноября.

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Отмечается, может составлять до шести часов, а вовремя не смогут прийти следующие поезда.

  • №64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
  • №141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);
  • №725 Харьков – Киев (3 часа 30 минут);
  • №18 Ужгород – Киев (3 часа 10 минут);
  • №8 Одесса – Харьков (2 часа);
  • №722 Киев – Харьков (40 минут).

В "Укрзализныце" отмечают, что время задержки может измениться и просят пассажиров следить за информацией от пресс-службы.

Что случилось?

17 ноября на железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы грузовой поезд сбил женщину на железнодорожных путях.

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Пострадавшую силой удара отбросило под встречный поезд и от полученных травм она скончалась на месте.

Ранее мы писали о новых правилах перевозок в поездах "Укрзализныци" в связи с ужесточением карантинных ограничений.

"Сегодня" также сообщали о запуске нового поезда в Венгрию.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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