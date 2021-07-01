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Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальными

1 июля 2021 10:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рейсы не смогли отправиться вовремя из-за проблем в турецком аэропорту. Путешественники уверены, что в их бедах виноват туроператор

Табло "Борисполя" и пассажиры задержавшегося рейса

Табло "Борисполя" и пассажиры задержавшегося рейса / Фото: Сегодня

Пассажиры четырех из пяти самолетов в Турцию, вылет которых из "Борисполя" задержали на несколько часов, прошли регистрацию на свои рейсы. Это около 700 человек, они уже находятся в закрытой зоне аэропорта. Отправка еще одного самолета назначена на 17:40, его пассажиров до этого времени поселят в отель. Там им обещают предоставить питание.

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Как сообщила корреспондент "Сегодня" Юлия Безбородько, что стало причиной задержки, пока неизвестно.

Люди часами ждали вылета в "Борисполе"

Люди часами ждали вылета в "Борисполе" / Фото: Сегодня

Пассажиры возмущены сложившейся ситуацией. Они считают, что провели долгие часы в аэропорту из-за безответственности туристической компании и руководства самой воздушной гавани, которые заранее знали о проблемах в Анталии.

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Напомним, речь идет о таких рейсах:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine".

К слову, с транспортными проблемами сегодня столкнулись не только пассажиры аэропорта "Борисполь". Также в Украине из-за непогоды опаздывают 8 поездов. Время задержки некоторых из них превышает 3 часа.

О чем еще говорят в Украине и мире 1 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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