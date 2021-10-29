Забыли перевести часы? В "Укрзализныце" предупредили об изменениях в билетах

Перевод стрелок на зимнее время: как будет работать железнодорожный транспорт в переходный период

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В это воскресенье Украина переходит на зимнее время и в ж/д билетах время будет указано с учетом перевода стрелок часов.

Про это сообщает пресс-служба "Укрзализныци" 29 октября.

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Отмечается, что с 31 октября 2021 в 4 часа по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад и в билетах на поезда уже указан откорректированный график.

"Путешественники и встречающие! Будьте внимательны и вовремя приведите в соответствие время своих часов", – предупреждают работники "Укрзализныци".

Переход на зимнее время

Переводить стрелки часов на час назад или вперед Украина начала еще с 1981 года и после обретения независимости это правило обещали отменить чуть ли не каждый год.

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Такой переход объясняют тем, что в зимний период это позволит более эффективно использовать световой день и экономить электроэнергию, однако исследования свидетельствуют, что экономия при этом ничтожна и составляет всего 1-3%.

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