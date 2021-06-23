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В Украине вводят электронные билеты в общественном транспорте. Что это значит?

23 июня 2021 13:19

Виктория Барановская Виктория Барановская

Правительство одобрило законопроект, который позволит по всей Украине использовать электронный билет в общественном транспорте

В Украине прировняют электронный билет к бумажному / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине прировняют электронный билет к бумажному / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.

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Об этом написал в Telegram премьер & # 39; Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время заседания одобрили законопроект, который утверждает форму, реквизиты и сведения, должна содержать е-билет. Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", – мова йде в сообщении.

В свою очередь, надпеп Алексей Гончаренко заявил, что законодательство, регулирующее сферу проезда к общественном транспорте уже устарело, поэтому правительство решило его обновить.

Фото: Telegram-канал "Гончаренко"
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Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

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Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

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Ранее мы сообщали, что в Киевсовете живо заинтересовались темой подорожание проезда в общественном транспорте столицы. Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социального развития Киевсовета, депутат Тарас Козак предлагает сделать так, чтобы больше проезд платили приезжие и интуристы, а киевляне-налогоплательщики получили регулярные скидки на проезд.

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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