В Украине вводят электронные билеты в общественном транспорте. Что это значит?

В Украине прировняют электронный билет к бумажному / Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.
Об этом написал в Telegram премьер & # 39; Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Во время заседания одобрили законопроект, который утверждает форму, реквизиты и сведения, должна содержать е-билет. Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", – мова йде в сообщении.
В свою очередь, надпеп Алексей Гончаренко заявил, что законодательство, регулирующее сферу проезда к общественном транспорте уже устарело, поэтому правительство решило его обновить.
Фото: Telegram-канал "Гончаренко"
Фото: Telegram-канал "Гончаренко"
Фото: Telegram-канал "Гончаренко"
Ранее мы сообщали, что в Киевсовете живо заинтересовались темой подорожание проезда в общественном транспорте столицы. Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социального развития Киевсовета, депутат Тарас Козак предлагает сделать так, чтобы больше проезд платили приезжие и интуристы, а киевляне-налогоплательщики получили регулярные скидки на проезд.
Напомним, журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!