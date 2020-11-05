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В Украине уволили каждого третьего сотрудника авиакомпаний

5 ноября, 11:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ресурсов на помощь частным перевозчикам у государства нет

Украинские авиакомпании из-за кризиса в сфере авиаперевозок уволили в среднем по 30% сотрудников. При этом перевозчики просят о государственной поддержке, но у Украины нет на это ресурсов.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Укринформу.

"Сокращения произошли – и обслуживающего персонала, и летного состава, стюардесс и пилотов. В среднем 30% людей уволили... Сейчас они, наверное, и не смогут устроиться за границей – пока дефицит предложений", – сказал Криклий.

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Он добавил, что, к сожалению, сейчас проблемы компаний остаются на плечах их владельцев, но государство продолжает искать инструмент поддержки, чтобы "пережить турбулентный период пандемии, продержаться до следующего летнего сезона".

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Напомним, ранее стало известно, что 200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за коронакризиса.

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