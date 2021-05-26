Українська
$ 27,46
33,66
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

В Украине придумали, как следить за ремонтом дорог и мостов

26 мая, 10:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Электронная система пока работает только для "Укравтодора", но в будущем доступ к интерактивной карте получат и обычные украинцы

Презентация E-ROAD

Презентация E-ROAD / Фото: Укравтодор

В Украине представили электронную систему управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD. Это интерактивная карта дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства. С ее помощью "Укравтодор" сможет отслеживать все этапы восстановления и содержания дорог и мостов.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора". Информация в системе обновляется ежедневно – это увеличивает оперативность принятия решений заказчиками работ.

"Раньше контроль за ходом выполнения работ осуществлялся на основе прежде всего бумажной документации, что снижало скорость обработки данных", – отметили в "Укравтодоре".

Читайте также: Карта. Шесть дорог в Украине могут стать современными автобанами

Пока система E-ROAD работает только для внутреннего пользования в агентстве, но идет работа и над дополнительным функционалом для граждан. То есть в перспективе рядовые украинцы тоже смогут участвовать в контроле за ремонтом дорог.

В тренде
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что всего в Украине в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог.

А водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/ч:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В киевском метрополитене поднимут цены на проезд. Сколько будет стоить поездка?
В киевском метрополитене поднимут цены на проезд. Сколько будет стоить поездка?Транспорт
"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: списокТранспорт
Авиакомпании сбегают из аэропорта
Авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь": почему так происходитТранспорт
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)Другие страны
В Минэкономики обязали АЗС снизить цены на топливо: сколько будет стоить бензин
В Минэкономики обязали АЗС снизить цены на топливо: сколько будет стоить бензинТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять