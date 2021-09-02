В Украине из-за непогоды задерживаются поезда (список)

Задержки поездов наблюдаются в основном из Одессы в западные области Украины

Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

В Украине 2 сентября задерживаются восемь поездов. Максимальное время опоздания – пять часов. Задержки происходят из-за непогоды и технических перебоев.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Какие поезда задерживаются

№274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов) №82 Киев – Ужгород (3 часа 30 минут); №49 Киев – Трускавец (2 часа) №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа) №12 Одесса – Львов (1 час 10 минут); №108 Одесса – Ужгород (50 минут); №58 Одесса – Ковель (45 минут); №110 Львов – Херсон (45 минут).

Напомним, что экс-министр высказался о ситуации в "Укрзализныце". Крадут каждый час миллионы.

Также "Укрзализныця" напоминала о 50-процентных скидках на билеты – кто может сэкономить.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: