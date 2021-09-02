Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

В Украине из-за непогоды задерживаются поезда (список)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
2 сентября, 10:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Задержки поездов наблюдаются в основном из Одессы в западные области Украины
Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды. Коллаж "Сегодня"
Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

В Украине 2 сентября задерживаются восемь поездов. Максимальное время опоздания – пять часов. Задержки происходят из-за непогоды и технических перебоев.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Какие поезда задерживаются

  1. №274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов)
  2. №82 Киев – Ужгород (3 часа 30 минут);
  3. №49 Киев – Трускавец (2 часа)
  4. №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа)
  5. №12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);
  6. №108 Одесса – Ужгород (50 минут);
  7. №58 Одесса – Ковель (45 минут);
  8. №110 Львов – Херсон (45 минут).

Напомним, что экс-министр высказался о ситуации в "Укрзализныце". Крадут каждый час миллионы.

Также "Укрзализныця" напоминала о 50-процентных скидках на билеты – кто может сэкономить.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять