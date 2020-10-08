В самолетах МАУ запретили носить респираторы: что можно, чего нельзя

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запретила пассажирам своих рейсов носить респираторы с клапанами выдоха. Ограничение вступает в силу с 12 октября. Это не значит, что пассажиры смогут находится в самолете без средств защиты – носить маску должны все, кто старше шести лет (есть исключения). Маску по желанию можно заменить респиратором без клапана выдоха.

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Об этом сообщила пресс-служба МАУ в Facebook.

Почему нельзя респираторы с клапанами?

Клапан выдоха не защищает других пассажиров. Воздух, который проходит через клапан, никак не фильтруется. То есть, если носитель COVID-19 носит респиратор с клапаном выдоха (слева), он будет выдыхать зараженный воздух и распространять коронавирус. А вот респиратор без клапана выдоха (справа) фильтрует не только вдыхаемый, но и выдыхаемый воздух.

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Когда можно не использовать маски?

Пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19

По состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску.

В таком случае при регистрации или посадке на борт необходимо предоставить соответствующую справку от врача и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Напомним, иностранцам снова разрешили въезжать в Украину. Однако для въезда в страну нужно предъявить страховой полис, а некоторым придется отправиться на самоизоляцию или же пройти ПЦР-тест на коронавирус.

А о том, как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:

Также сообщалось, что с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

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