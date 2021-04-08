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В Днепре официально декоммунизировали аэропорт

8 апреля, 13:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новое название теперь используется во всех документах

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр". Теперь новое название воздушной гавани указано в сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, информационных материалах, а также во всех реестрах.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, также этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

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Кроме того, до конца 2022 года в "Днепре" начнет функционировать новый терминал, к которому перенаправят все самолеты, а до конца 2023 года в аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса.

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Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр в рамках декоммунизации.

К слову, в Украине хотят модернизировать по 5-6 аэропортов в год.

Также мы рассказывали, почему до сих пор не заработал аэропорт в Черкассах:

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Днепропетровск Днепр аэропорты Владислав Криклий декоммунизация новое название международный аэропорт

Источник: Сегодня

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