В Днепре официально декоммунизировали аэропорт

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр". Теперь новое название воздушной гавани указано в сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, информационных материалах, а также во всех реестрах.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, также этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.
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Кроме того, до конца 2022 года в "Днепре" начнет функционировать новый терминал, к которому перенаправят все самолеты, а до конца 2023 года в аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса.
Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр в рамках декоммунизации.
К слову, в Украине хотят модернизировать по 5-6 аэропортов в год.
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