Уже не Ryanair. Экологи назвали тройку самых "грязных" авиакомпаний Европы

Авиакомпании проверили на выбросы / Фото: Depositphotos
Лоукостер Ryanair, который серьезно пострадал за время пандемии, перестал быть самой загрязняющей окружающей среду авиакомпанией Европы. По этому показателю его опередили сразу три перевозчика – Lufthansa, British Airways и Air France. Но причиной стала не потеря пассажиропотока – в антирейтинг впервые включили данные о дальнемагистральных рейсах.
Такие данные опубликовали экологические инициативные группы "Транспорт и экология" (Transport & Environment) и "Надзор углеродного рынка" (Carbon Market Watch). Они впервые получили список объемов выбросов диоксида углерода европейскими авиакомпаниями, пишет ЦТС.
Согласно исследованию, которое проводилось по данным предкризисного 2019 г., выбросы СО2 авиакомпании Lufthansa составили 19,1 млн т, BA – 18,4 млн т, Air France – 14,4 млн т. Данные получены по запросам от национальных регуляторов европейских стран. Правда, Италия отказалась предоставить информацию.
"Авиакомпании не оплачивают большую часть своих эмиссий, поскольку рейсы, прибывающие в Европу или вылетающие из нее, не подлежат учету на рынке квот на выбросы вредных газов. В случае Lufthansa, British Airways и Air France авиакомпании не оплачивают 77, 86 и 83% эмиссий соответственно", – сообщили в T&E.
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В ответ на это Lufthansa заявила, что "необходимы законодательные нормы, которые в равной степени применялись бы ко всем авиакомпаниям". Переводчик предположил, что распространение европейских квот на рейсы за пределы Европы поставит в невыгодное положение европейских перевозчиков.
В British Airways также прокомментировали результаты исследования: "Мы были первой авиационной группой, взявшей на себя обязательство обнулить выбросы к 2050 году. И хотя единого решения этой проблемы нет, у нас есть план на ближнюю, среднесрочную и дальнюю перспективы, чтобы достичь этой цели".
А вот из-за ограничения полетов на фоне пандемии COVID-19 авиационные выбросы диоксида углерода в Европе в 2020 году сократились на 57%.
Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь".
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