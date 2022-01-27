Услуги, о которых вы не знали: что предлагает "Укрзализныця" своим пассажирам

"Укрзализныця" предлагает широкий спектр сервисных услуг на вокзалах железных дорог Украины. Многие из них бесплатные.
"Сегодня" составил перечень, которым каждый украинец, обратившийся к услугам железнодорожного транспорта, может использоваться.
Услуги бывают как платными (в соответствии с установленными тарифами на той или иной железной дороге), так и бесплатными. Среди них:
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- камеры хранения;
- багажные отделения;
- залы ожидания общего пользования (бесплатные);
- зала ожидания повышенного комфорта (платные). К примеру, на Киевском вокзале такая услуга стоит ориентировочно 250 грн;
- комнаты отдыха (цены варьируются в зависимости от самой железной дороги и вида номеров: то ли это люкс, то ли просто кровать-место);
- комнаты матери и ребенка;
- залы для пассажиров с детьми, для инвалидов, для приема официальных делегаций.
Ценовую политику той или иной услуги вы можете узнать, обратившись в справочное окошечко.
На вокзалах есть также центры сервисного обслуживания пассажиров, где можно за соответствующую плату:
- заказать номер в отеле;
- заказать услуги такси, носителя;
- воспользоваться факсом, персональным компьютером с доступом в Интернет, отправить электронную почту.
На вокзалах можно также забронировать билет на поезд, сдать его обратно или распечатать электронный (за что придется заплатить 12 грн).
На вокзале я имею право
В "Порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом" и "Государственных санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах" описано, что пассажир имеет право на:
- беспрепятственный и бесплатный проход в залы ожидания, операционный зал, пользование подземными и надземными переходами;
- при наличии билета (в том числе электронного) пассажиры имеют право бесплатно пользоваться туалетами на всех вокзалах за путем следования поезда.
Платные туалеты и платные залы ожидания повышенного комфорта или с дополнительными услугами на вокзалах могут открываться только при наличии бесплатных.
Как поймать удачу при покупке билетов
Путешествовать недорого возможно, нужно только спланировать поездку в "дешевые" дни: вторник, среда, четверг и суббота. Понедельник, пятница и воскресенье – дни, когда население слишком активно в покупке билетов.
"Укрзализныця", так сказать, пользуется этим и повышает их стоимость:
- понедельник, четверг, суббота – базовый тариф, без изменений;
- вторник и среда – скидка 10%;
- пятница и воскресенье – билет стоит дороже на 10%.
Цена зависит не только от дней недели, но и от времени года.
Напомним, что билеты на поезда можно приобрести как онлайн, так и на кассе, но сегодня все больше людей предпочитает покупку в интернете. Поэтому мы выделили некоторые преимущества.
Ранее мы рассказывали, как "Укрзализныицю" обвинили в манипуляции с ценами на билеты при бронировании их на официальном сайте перевозчика.