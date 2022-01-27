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Услуги, о которых вы не знали: что предлагает "Укрзализныця" своим пассажирам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 14:19
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Услуги перевозчика могут быть как платными, так и на бесплатной основе
На вокзалах можно воспользоваться как платными, так и бесплатными услугами
На вокзалах можно воспользоваться как платными, так и бесплатными услугами / Фото: УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" предлагает широкий спектр сервисных услуг на вокзалах железных дорог Украины. Многие из них бесплатные.

"Сегодня" составил перечень, которым каждый украинец, обратившийся к услугам железнодорожного транспорта, может использоваться.

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Услуги бывают как платными (в соответствии с установленными тарифами на той или иной железной дороге), так и бесплатными. Среди них:

  • камеры хранения;
  • багажные отделения;
  • залы ожидания общего пользования (бесплатные);
  • зала ожидания повышенного комфорта (платные). К примеру, на Киевском вокзале такая услуга стоит ориентировочно 250 грн;
  • комнаты отдыха (цены варьируются в зависимости от самой железной дороги и вида номеров: то ли это люкс, то ли просто кровать-место);
  • комнаты матери и ребенка;
  • залы для пассажиров с детьми, для инвалидов, для приема официальных делегаций.

Ценовую политику той или иной услуги вы можете узнать, обратившись в справочное окошечко.

На вокзалах есть также центры сервисного обслуживания пассажиров, где можно за соответствующую плату:

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  • заказать номер в отеле;
  • заказать услуги такси, носителя;
  • воспользоваться факсом, персональным компьютером с доступом в Интернет, отправить электронную почту.

На вокзалах можно также забронировать билет на поезд, сдать его обратно или распечатать электронный (за что придется заплатить 12 грн).

На вокзале я имею право

В "Порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом" и "Государственных санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах" описано, что пассажир имеет право на:

  • беспрепятственный и бесплатный проход в залы ожидания, операционный зал, пользование подземными и надземными переходами;
  • при наличии билета (в том числе электронного) пассажиры имеют право бесплатно пользоваться туалетами на всех вокзалах за путем следования поезда.

Платные туалеты и платные залы ожидания повышенного комфорта или с дополнительными услугами на вокзалах могут открываться только при наличии бесплатных.

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Как поймать удачу при покупке билетов

Путешествовать недорого возможно, нужно только спланировать поездку в "дешевые" дни: вторник, среда, четверг и суббота. Понедельник, пятница и воскресенье – дни, когда население слишком активно в покупке билетов.

"Укрзализныця", так сказать, пользуется этим и повышает их стоимость:

  • понедельник, четверг, суббота – базовый тариф, без изменений;
  • вторник и среда – скидка 10%;
  • пятница и воскресенье – билет стоит дороже на 10%.

Цена зависит не только от дней недели, но и от времени года.

Напомним, что билеты на поезда можно приобрести как онлайн, так и на кассе, но сегодня все больше людей предпочитает покупку в интернете. Поэтому мы выделили некоторые преимущества.

Ранее мы рассказывали, как "Укрзализныицю" обвинили в манипуляции с ценами на билеты при бронировании их на официальном сайте перевозчика.

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