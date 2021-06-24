"Укрзализныця" запустила новый маршрут: соединит Авдеевку и Днепр

Теперь добраться из Авдеевки в Днепр можно за 4,5 часа, состав будет курсировать ежедневно, кроме среды

Фото: Укрзализныця

С сегодняшнего дня Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединит новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.

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Поезд № 826 будет отправляться из Днепра в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23.

Обратно поезд № 825 Авдеевка – Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Состав будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и другие.

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Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов, связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

Напомним также, в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.