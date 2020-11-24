"Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты: маршрут и расписание

Поезд будет ходить из Киева в село Славское

На праздничный период "Укрзализныця" запускает новый маршрут "Интерсити+" из Киева в село Славское Львовской области.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Поезд начнет курсировать с 15 декабря и будет ходить по такому расписанию:

№ 745 "Киев-Пассажирский" – "Славское"

Отправление: 5:59

Прибытие: 13:16

№ 746 "Славское" – "Киев-Пассажирский"

В тренде Украина не успевает получить транш МВФ до конца года – Милованов

Отправление: 16:20

Прибытие: 23:57

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По пути следования поезд будет останавливаться на станциях: Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Отмечается, что билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Как сообщалось ранее, с 13 ноября, в Украине начали курсировать два поезда: Львов – Бахмут и Харьков – Николаев.

Также сообщалось о том, что Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

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