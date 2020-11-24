"Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты: маршрут и расписание

На праздничный период "Укрзализныця" запускает новый маршрут "Интерсити+" из Киева в село Славское Львовской области.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Поезд начнет курсировать с 15 декабря и будет ходить по такому расписанию:
№ 745 "Киев-Пассажирский" – "Славское"
- Отправление: 5:59
- Прибытие: 13:16
№ 746 "Славское" – "Киев-Пассажирский"
- Отправление: 16:20
- Прибытие: 23:57
По пути следования поезд будет останавливаться на станциях: Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.
Отмечается, что билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Как сообщалось ранее, с 13 ноября, в Украине начали курсировать два поезда: Львов – Бахмут и Харьков – Николаев.
Также сообщалось о том, что Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.
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