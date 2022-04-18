"Укрзализныця" запускает дополнительные эвакуационные рейсы 18 апреля

По состоянию на 18 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, из горячих точек Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 18 апреля.
В понедельник железнодорожники будут вывозить людей, в частности из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
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- 04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
- 11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород;
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.
Оккупанты сорвали эвакуацию в Лисичанске
Враг сорвал эвакуацию из Лисичанска. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, во время "режима тишины" российская армия открыла огонь в центре города.
Местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была сорвана. Удалось вывезти только одного человека.
"Однако в безопасные места смогли выехать 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной", — говорится в сообщении.
Кроме того, ранее мы писали, что пассажиров пропускают через границу на основании загранпаспорта или паспорта гражданина Украины. Большинство эвакуационных поездов бесплатные.
Также раньше "Укрзализныця" изменила схему эвакуации жителей Донбасса. Вокзал Краматорска приостановил работу после ракетного удара РФ.