"Укрзализныця" закрыла продажу билетов онлайн — невозможно купить ничего

По техническим причинам все онлайн сервисы "Укрзализныци" сейчас недоступны, так что покупать билеты на поезда лучше всего в кассах вокзалов

Украинцы временно не смогут покупать билеты УЗ онлайн / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" объявила о временной приостановке продажи электронных билетов на поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Реклама

Также в субботу, 30 апреля, не работают сервисы онлайн поддержки и горячая линия.

В "Укрзализныце" просят пассажиров пока что покупать билеты только в кассах и приезжать на вокзалы заранее, чтобы не создавать очереди возле касс.

"Как только сайт и чат-боты возобновят работу – сразу сообщим, прилагаем все усилия", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Реклама

Посадка на эвакуационные рейсы бесплатная

Ранее "Сегодня" писали, что посадка на эвакуационные рейсы УЗ для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Бесплатным для украинцев сделали проезд в железнодорожном транспорте 11 стран Евросоюза.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как украинцам выгодно приобрести билеты на поезда "Укрзализныци", и писали, к которому числу можно вернуть часть средств за свой билет.