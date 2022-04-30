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"Укрзализныця" закрыла продажу билетов онлайн — невозможно купить ничего

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 апреля, 17:10
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По техническим причинам все онлайн сервисы "Укрзализныци" сейчас недоступны, так что покупать билеты на поезда лучше всего в кассах вокзалов
Украинцы временно не смогут покупать билеты УЗ онлайн
Украинцы временно не смогут покупать билеты УЗ онлайн / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" объявила о временной приостановке продажи электронных билетов на поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Также в субботу, 30 апреля, не работают сервисы онлайн поддержки и горячая линия.

В "Укрзализныце" просят пассажиров пока что покупать билеты только в кассах и приезжать на вокзалы заранее, чтобы не создавать очереди возле касс.

"Как только сайт и чат-боты возобновят работу – сразу сообщим, прилагаем все усилия", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

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Посадка на эвакуационные рейсы бесплатная

Ранее "Сегодня" писали, что посадка на эвакуационные рейсы УЗ для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Бесплатным для украинцев сделали проезд в железнодорожном транспорте 11 стран Евросоюза.

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Ранее мы рассказывали, как украинцам выгодно приобрести билеты на поезда "Укрзализныци", и писали, к которому числу можно вернуть часть средств за свой билет.

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