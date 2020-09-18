"Укрзализныця" вернет поезд "Интерсити" из Киева в Харьков: дата

Пока что временного скоростного поезда на маршруте работает другой состав

С 25 сентября "Укрзализныця" (УЗ), которая вводит вооруженную охрану в поездах, восстановит движение скоростного "Интерсити+" по маршруту Киев – Харьков. Пассажиров на нем будут обслуживать электропоезда Hyundai, сообщила пресс-служба правительства.

Реклама

Поезд № 724/723 будет отправляться в рейсы ежедневно и останавливаться на станциях "Дарница", "Миргород" и "Полтава-Киевская".

"В связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724 / 723 Киев – Харьков будет курсировать поезд №720 / 719 Киев – Харьков. Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова – 16, 17, 19, 23 и 24 октября. После завершения ремонтных работ №724 / 723 восстановит следование", - сообщили в Кабмине.

Читайте также: В Украине движение поездов можно будет отслеживать в реальном времени

В тренде Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк

Реклама

Напомним, ранее в Харьковской области из-за пожаров ограничивали движение поездов. Из-за приближения огня к путям был временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново.

Как известно, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

Также новости "Сегодня" рассказывали о новой услуге "Укрзализныци", которую она предложила пассажирам, – доставке ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. О том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама