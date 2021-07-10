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"Что-то случилось?": поезда в Киев массово опаздывают

10 июля 2021 7:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Официальных комментариев по этому поводу "Укрзализныця" пока не предоставила

Массовое опоздание поездов в Киеве. Фото Сергей Горбачев/Facebook

Массовое опоздание поездов в Киеве. Фото Сергей Горбачев/Facebook

Прибытие части поездов на Центральный железнодорожный вокзал Киева задерживается.

Пассажирам о причинах задержек на вокзале не сообщают. Об этом в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

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"Утро 10 июля. Поезда задерживаются от 30 минут до полутора часов. Что-то случилось? На вокзале – никакой информации о причинах задержки", - написал он.

Поезда опаздывают. Фото: facebook.com/sivangor

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Напомним, 1 июля "Укрзализныця" предупреждала о задержке поездов из-за сложных погодных условий.

С 24 июня Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединил новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.

Также, в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.

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