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С открытой дверью на скорости: пассажиры "Укрзализныци" проехались в другой город "с ветерком"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
23 ноября, 13:05
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Пассажиры "Укразлизныци" показали, как электропоезд мчится по рельсам с настежь открытой дверью
Пассажиры электрички мчались с открытой дверью в вагоне
Пассажиры электрички мчались с открытой дверью в вагоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажир "Укрзализныци" пожаловался на условия в вагоне электрички и показал, как поезд двигается на огромной скорости с открытой дверью.

Об этом написали в группе города Мелитополя в Instagram и добавили видео.

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На видеозаписи видно, как электричка несется по пути и с открытой дверью в тамбуре.

"Укрзализныця" снова "радует" В электричках появилась новая система вентиляции под названием "Проедемся с ветерком", – пошутили в сети.

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Новые сверхскоростные поезда "Укрзализныци"

Украина и Польша запускают совместный проект и вскоре из Киева в Варшаву будут курсировать сверхскоростные поезд .

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и отметил, что до конца этого года ожидается предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты.

Когда сверхскоростные поезда соединят Украину и Польшу, пока не сообщается.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что в скором времени "Укрзализныця" запускает новый поезд дальнего сообщения в Венгрию.

Мы также писали про новые правила перевозок в связи с введением новых карантинных ограничений.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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