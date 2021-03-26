"Укрзализныця" пустила спецрейсы в "красные" Черновцы и Закарпатье: список поездов

"Укрзализныця" назначила в Закарпатскую и Черновицкую области, которые входят в красную зону карантина, дополнительные поезда.

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Это поможет попасть в них или покинуть их тем, для кого это критически важно, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Спецрейсы в/из Черновцов:

№7/8 Киев-Черновцы : 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №136/135 Одесса-Черновцы : 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля);

: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля); №117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).

Спецрейсы в/из Закарпатья:

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№357/358 Киев-Рахов : 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №13/14 Киев-Солотвино : 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №81/82 Киев-Ужгород : 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №45/46 Ужгород-Лисичанск : 1и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля);

: 1и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля); №4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 29 марта, 3 и 5 апреля).

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Продажу билетов на специальные рейсы "Укрзализныця" открывает 26 марта в 21:00.

Те пассажиры, которые купили билет на какой-либо из указанных рейсов до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться проездным документом без необходимости обмена.

Отмечается, что все вагоны спецпоездов прошли тщательную дезинфекцию, и в них действует обязательный масочный режим.

Напомним, что на этой неделе государственная комиссия решила не вводить ограничения на высадку и посадку пассажиров поездов в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях, которые попали в красную зону карантина.

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