Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" продлила "Прикарпатский экспресс"

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
18 августа, 09:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд № 807/808 начал курсировать по удлиненному маршруту с 18 августа
Прикарпатского экспресс будет курсировать и дальше. Коллаж "Сегодня"
Прикарпатского экспресс будет курсировать и дальше. Коллаж "Сегодня" / Фото: Укрзализныця

Украинская компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса № 807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю.

Реклама

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как будет курсировать рейс №807/808:

  • со станции Киверцев поезд будет отправляться в 05:14, а в 13:52 – прибывать в Коломыю;
  • в обратном направлении, со станции Коломыи, будет трогаться в 14:58, а в 23:45 – прибывать в Киверцы.

Рейс будет курсировать в те же дни, что и до этого. Так, из Коломыи он будет отправляться каждый день, кроме среды. Из Киверцев также каждый день за исключением среды и четверга.

Остановки между Киверцами и Коломыей:

  • Луцк (13 км);
  • Горохов (79 км);
  • Стоянов (95 км);
  • Радехов (110 км);
  • Каменка-Бугская (139 км);
  • Пидзамче (182 км);
  • Львов (189 км);
  • Стрый (222 км);
  • Моршин (236 км);
  • Болехов (246 км);
  • Долина (259 км);
  • Моршин (273 км);
  • Калуш (282 км);
  • Ивано-Франковск (330 км).

По удлиненному маршруту поезд "Киверцы – Ивано-Франковск" будет курсировать с 18 августа.

Напомним, в Сети появился видео-обзор поезда №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця". По словам известного блогера Олега Васильева, эти вагоны хорошая альтернатива.

Реклама

Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений.

Также "Укрзализныця" начала продавать билеты на "запасные" места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять