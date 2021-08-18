"Укрзализныця" продлила "Прикарпатский экспресс"

Украинская компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса № 807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Как будет курсировать рейс №807/808:
- со станции Киверцев поезд будет отправляться в 05:14, а в 13:52 – прибывать в Коломыю;
- в обратном направлении, со станции Коломыи, будет трогаться в 14:58, а в 23:45 – прибывать в Киверцы.
Рейс будет курсировать в те же дни, что и до этого. Так, из Коломыи он будет отправляться каждый день, кроме среды. Из Киверцев также каждый день за исключением среды и четверга.
Остановки между Киверцами и Коломыей:
- Луцк (13 км);
- Горохов (79 км);
- Стоянов (95 км);
- Радехов (110 км);
- Каменка-Бугская (139 км);
- Пидзамче (182 км);
- Львов (189 км);
- Стрый (222 км);
- Моршин (236 км);
- Болехов (246 км);
- Долина (259 км);
- Моршин (273 км);
- Калуш (282 км);
- Ивано-Франковск (330 км).
По удлиненному маршруту поезд "Киверцы – Ивано-Франковск" будет курсировать с 18 августа.
Напомним, в Сети появился видео-обзор поезда №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця". По словам известного блогера Олега Васильева, эти вагоны хорошая альтернатива.
Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений.
Также "Укрзализныця" начала продавать билеты на "запасные" места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья.