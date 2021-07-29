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"Укрзализныця" продлила маршруты двух электропоездов. Куда можно доехать?

29 июля 2021 21:13

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пассажиры с некоторых отдаленных населенных пунктов Черкасской смогут без пересадки на другие поезда добраться до столицы

"Укрзализныця" продлила маршруты к станциям Коростень и Цветково / Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" продлила маршруты к станциям Коростень и Цветково / Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" продлила маршруты двух пригородных поездов – электричка Киев – Малин будет ездить до станции Коростень, а Киев – Мироновка – до станции Цветково.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Изменения вносятся в график:

  • Электропоезда № 6629 сообщением Киев – Малин – Коростень – он будет курсировать ежедневно с 31 июля. Он будет отправляться из Киева (Пригородный вокзал) в 20:35, прибытие в Коростень в 01:10.
  • Электропоезда № 6604 сообщением Коростень – Малин – Киев (Святошино) по удлиненным маршруту. Он будет курсировать с 1 августа. Он будет отправляться от станции Коростень в 03:10 и прибывать в Киев (Святошино) в 6:39.

В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях Пирожковский, Головки Тишев, Осиповка, 130 км, Чоповичи, Молотые, 140 км, Стремигород, Новаки, Шатрище, Древлянка.

  • Электропоезда № 6704/6703 сообщением Киев – Мироновка – Цветково, будет курсировать по удлиненным маршруту с воскресенья, 1 августа. Отправление из Киева (Северная платформа) в 8:31, прибытие на станцию Цветково в 12:43.
  • Поезда № 6726/6725, он будет курсировать с 1 августа, отправление со станции Цветково в 15:05, а прибывает в Киев в 19:11.

Таким образом, пассажиры с некоторых отдаленных населенных пунктов Черкасской области смогут без пересадки на другие поезда добраться до столицы. Ранее пересадку нужно было сделать по станции Мироновка.

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Напомним, 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця". Поезда будут ходить каждый будний день.

Мы также писали, что недавно УЗ возобновила курсирование электропоездов на Донбассе. Также с 16 июля начали курсировать две пары пригородных быстрых поездов, они связали Одессу из Белгород-Днестровским.

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