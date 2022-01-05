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"Укрзализныця" продает дополнительные билеты на поезда – популярные направления

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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5 января, 18:16
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По информации перевозчика билеты уже доступны с 16:00 5 января
Больше всего билетов со Львова
Больше всего билетов со Львова / Фото: Коллаж: Сегодня

На праздничные выходные "Укрзализныця" добавила в продажу 1800 билетов из Львова, а также еще более двух тысяч на популярные направления.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Новые билеты появятся:

  • с харьковского направления – 240 мест;
  • с днепровского направления – 530 мест;
  • с одесского направления – 360 мест;
  • с донецкого направления – 600 мест;
  • с киевского направления – 400 мест.

По информации перевозчика билеты уже доступны с 16:00 5 января.

В пресс-службе компании напомнили, что билеты на поезд можно оплатить картой "єПідтримка" любого банка.

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"Укрзализныця" меняет цены на перевозки

"Укрзалізниця" изменяет цены на некоторые свои услуги, в том числе, увеличивает размер комиссионного сбора с 22 до 30 гривен, а также:

  • стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;
  • формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;
  • уменьшен размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн, а для детей – 35 грн.

Ранее мы сообщали, что пассажир "Укрзализныци" пожаловался, что в вагоне, где он путешествовал, играла российская попса, в том числе "Тату" и "Ласковый май".

Напомним, что "Укрзализныця" запустила праздничный кэшбек на билеты.

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