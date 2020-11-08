"Укрзализныця" откроет продажу билетов в Ужгороде

С 9 ноября "Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде, который находится в "красной зоне".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
С 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 10/9 Мариуполь – Киев;
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 116/115 Киев – Бердянск;
- № 145/146 Киев – Измаил;
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.
"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", – говорится в сообщении.
Такое решение принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Напомним, за последние сутки в Украине выявили 9721 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 440 188 человек.
Кроме того, в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирования на COVID-19.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк