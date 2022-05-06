"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 6 мая

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какой город Украины можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей ежедневно/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. На сегодняшний день, 6 мая, перевозчик назначил один поезд.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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На пятницу, 6 мая, "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.

Эвакуация из "Азовстали"

Медик из "Азовстали" обратился к Турции с просьбой о помощи с эвакуацией людей. Он рассказал, что люди умирают из-за нехватки медикаментов.

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"Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи, всегда чем мог помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков", — сказал медик.

Он рассказал, что завод постоянно обстреливается.

"Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот кошмар", – попросил медик.

Также он подчеркнул, что Турция и Украина всегда поддерживали тесные связи.

"Вы и ваша страна имеете большой вес в политике нашего региона. Мы не знаем, кому уже писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам. Я верю искренне в то, что всевышний не оставит наши благие дела и вы поможете нам", – добавил медик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил ООН об эвакуации раненых из "Азовстали".

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Добавим, что Украина подтвердила новый этап эвакуации из Мариуполя.