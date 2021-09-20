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"Укрзализныця" объявила о задержке поездов из-за ЧП – пассажиров будут подвозить

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
20 сентября, 10:45
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На перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне
Провал на железной дороге задержал поезда
Провал на железной дороге задержал поезда

В Черновицкой области из-за подмыва грунта вокруг железнодорожного полотна пассажиров одного из поездов довезут до пункта назначения автотранспортом.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" еще один поезд задержится приблизительно на два часа.

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"В результате провала под железной дорогой на перегоне Новоселица – Мамалыга (Черновицкая область) восстановительные работы будут продолжаться еще как минимум 10 часов", – сообщили в пресс-службе.

Из-за провала на железной дороге пассажиров ждут изменения:

  • пассажиров поезда №117 Киев – Черновцы от станции Мамалыга (62 км до конечной станции) доставят автотранспортом железной дороги.
  • поезд №118 Черновцы – Киев отправится по измененному маршруту через Залещики и Тернополь в 19:46 (с маршрута исключат остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны – пассажиров с этих станций будут забирать отдельным рейсом);

В связи с этим поезд может прибыть в Киев с опозданием на два часа.

Пассажиры жалуются на "Укрзализныцю"

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Менее половины украинцев считают, что сервис "Укрзализныци" в поездах оставляет желать лучшего. Самыми распространенными проблемами называют отсутствие комфорта в поездах, нормальных вагонов или туалетов.

45% респондентов оценивают уровень услуг перевозчика как плохой и очень плохой. Еще 43% опрошенных считают сервис железнодорожников удовлетворительным. 46% респондентов считают, что изменить ситуацию к лучшему может новое руководство, еще 43% уверены – спасти железную дорогу может реформа.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что в связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.

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