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"Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю: расписание

17 июня 2021 9:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жителям Киева и Харькова станет легче добираться до морского курорта – как будут ходить новые поезда

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширять маршрутную сеть на лето и назначила еще два поезда в Одессу. Это поезда №242/241 Одесса – Харьков и Интерсити №761/762 Киев – Одесса.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Ночной скорый поезд Одесса – Харьков будет отправляться из Одессы 17, 21, 24 и 28 июня, обратно из Харькова – 18, 22, 25, 29 июня.

Из Харькова будет отправляться в 17:36 и прибывать в Одессу в 8:54. Из Одессы поезд будет отправляться в 23:37 и прибывать в Харьков в 14:59.

Поезд Интерсити Киев – Одесса отправится из Киева 19 июня в 6:15 и прибудет в Одессу в 14:01. Обратно из Одессы он отправится в тот же день, 19 июня, в 15:31 и прибудет в столицу в 22:57.

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Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов , связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

Также "Укрзализныця" возобновила поезд Черкассы – Львов. Больше о новом маршруте смотрите в сюжете "Сегодня":

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