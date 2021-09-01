"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты – кто может сэкономить

К 1 сентября "Укрзализныця" напомнила школьникам и студентам о возможности покупать билеты с 50% скидкой.
Как сообщила пресс-служба УЗ, билеты со скидкой можно приобрести в течение всего учебного года.
Кто может воспользоваться скидкой:
- ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
- студенты (курсанты невоенных) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования.
На какие билеты распространяется скидка:
- в плацкартних вагонах;
- вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;
- вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;
- пригородном сообщении.
Новые вагоны "Укрзализныци"
АО "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава и представила первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского завода:
Пассажирам обещают : пеленальные столики, блокировку дверей купе с сигнализацией, четыре розетки, восемь портов USB в каждом купе.
Также "Укрзализныця" представила и вагон-трансформер, оборудованный системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе: