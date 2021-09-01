Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты – кто может сэкономить

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
1 сентября, 09:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такая льгота предоставляется в Украине уже много лет и позволяет школьникам и студентам путешествовать чаще
"Укрзализныця" напомнила о скидках для школьников и студентов. Коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" напомнила о скидках для школьников и студентов. Коллаж "Сегодня"

К 1 сентября "Укрзализныця" напомнила школьникам и студентам о возможности покупать билеты с 50% скидкой.

Реклама

Как сообщила пресс-служба УЗ, билеты со скидкой можно приобрести в течение всего учебного года.

Кто может воспользоваться скидкой:

  • ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
  • студенты (курсанты невоенных) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования.

На какие билеты распространяется скидка:

  • в плацкартних вагонах;
  • вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;
  • вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;
  • пригородном сообщении.

Новые вагоны "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава и представила первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского завода:

Реклама

Пассажирам обещают : пеленальные столики, блокировку дверей купе с сигнализацией, четыре розетки, восемь портов USB в каждом купе.

Также "Укрзализныця" представила и вагон-трансформер, оборудованный системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять