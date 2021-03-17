"Укравтодор" начал антикоррупционный проект совместно с ЕБРР

План антикоррупционных мер будет готов до июля 2021 года

"Укравтодор" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начинают антикоррупционный проект. 12 марта состоялась стартовая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины.

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Об этом сообщается на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.

"Впервые в Украине государственное учреждение перенастроит управленческие и закупочные практики в соответствии с рекомендациями консультантов ЕБРР", – сказано в сообщении.

Кредитное соглашение между Укравтодором и ЕБРР общей стоимостью 450 млн евро было подписано в декабре прошлого года. Оно включает не только реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев – Одесса и строительство Северного обхода Львова, но и внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли:

реформа системы закупок;

повышение безопасности движения;

развитие инфраструктуры для электротранспорта;

антикоррупционная реформа (ключевая).

К внедрению антикоррупционной реформы привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. До мая текущего года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

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На основе исследования в июле 2021 года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях.

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"За прошлый год нам удалось перезапустить дорожную отрасль – созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышением исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми", – подчеркнул глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений:

"Большая реставрация" культурных памятников Украины ;

; доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг;

развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами.

Также в планах "Большой стройки" на текущий год – построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Напомним, по данным "Укравтодора", в 2020 году было восстановлено 4 056 км дорог государственного значения. Это самый высокий показатель за все время независимости Украины.

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