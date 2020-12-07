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Украину и Северную Македонию впервые соединили прямым авиасообщением

7 декабря, 11:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю

Между Украиной и Северной Македонией впервые в истории запущен прямой рейс. Он осуществляется с 6 декабря по маршруту Киев – Скопье – Киев.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. На маршруте задействованы самолеты Embraer 145 и АТR 72−600. Выполняет рейсы украинская авиакомпания Windrose.

Кулеба напомнил, что Украина и Северная Македония в прошлом году заключили соглашение о безвизе. Теперь регулярное прямое авиасообщение поможет развивать не только туризм, но и бизнес-контакты, считает министр.

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Как сообщалось, ранее латвийская авиакомпания возобновила полеты в Украину. Осуществлять полеты из главного хаба в Риге перевозчик пока не может, поэтому речь о маршруте из литовского Вильнюса.

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При этом крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины. Wizz Air и Ryanair решили отложить активизацию авиасообщения, которая планировалась на декабрь 2020 года.

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Украина авиа авиасообщение Северная Македония Windrose Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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