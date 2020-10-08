Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Украинский лоукостер открывает рейс в туристический регион Турции

8 октября, 14:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Полеты начнутся перед началом новогодних праздников

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 27 декабря запускает рейсы из Киева в Кайсери (Турция). Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета по состоянию на начало октября – от 5 400 гривен без багажа в обе стороны.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Кайсери находится в 30 километрах от популярного горнолыжного курорта Эрджиес. Также из Кайсери легко попасть в Каппадокию – долину, известную своими необычными конусообразными валунами, разноцветными долинами и пещерной архитектурой.

Читайте также: Три лоукостера решили нарастить число авиарейсов в Украину

В тренде
Мошенники устанавливают вирусы через QR-коды: как защитить свой смартфон от взлома (видео)

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

Реклама

Также с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

А новости "Сегодня" ранее выясняли, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Турция рейсы авиа лоукостер SkyUp

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египет изменил правила въезда для туристов
Египет изменил правила въезда для туристовТранспорт
Украинским водителям облегчат жизнь: техпаспорт станет не нужен
Украинским водителям облегчат жизнь: техпаспорт станет не нуженАвто
Три лоукостера решили нарастить число авиарейсов в Украину
Три лоукостера решили нарастить число авиарейсов в УкраинуЭкономика
МАУ изменила расписание полетов из Украины: два рейса отменены
МАУ изменила расписание полетов из Украины: два рейса отмененыТранспорт
Как снизить тарифы на железной дороге
Как снизить тарифы на железной дорогеЭкономика
Карантин подкосил авиацию: количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза
Карантин подкосил авиацию: количество рейсов в Украине упало в 1,5 разаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять