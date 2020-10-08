Украинский лоукостер открывает рейс в туристический регион Турции

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 27 декабря запускает рейсы из Киева в Кайсери (Турция). Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета по состоянию на начало октября – от 5 400 гривен без багажа в обе стороны.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Кайсери находится в 30 километрах от популярного горнолыжного курорта Эрджиес. Также из Кайсери легко попасть в Каппадокию – долину, известную своими необычными конусообразными валунами, разноцветными долинами и пещерной архитектурой.

Читайте также: Три лоукостера решили нарастить число авиарейсов в Украину

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

Реклама

Также с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

А новости "Сегодня" ранее выясняли, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама