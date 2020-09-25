Украина пять лет живет без российских самолетов: как вводили запреты

Воздушные суда из России не могу пролетать над нашей страной даже в режиме транзита

Пять лет назад Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов российских авиакомпаний в Украине. Запрет на полеты начал действовать с 25 октября того же года. Таким образом были реализованы санкции против страны-агрессора.

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"Нечего делать российским самолетам с российскими триколорами в украинских аэропортах", – заявил тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Кроме того, запретили транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины, если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу.

В ответ на украинские санкции Росавиация по указанию Минтранса РФ уведомила все украинские авиакомпании о введении запрета на полеты в Россию с 25 октября 2015 года. На это Украина ответила РФ теперь уже полным запретом любых транзитных полетов российских авиакомпаний через территорию Украины.

"Запрет касается всей гражданской авиации Российской Федерации. Решение приняли еще и в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Ведь Россия может использовать украинское воздушное пространство для осуществления провокаций. Мы ожидали, что Россия отменит свои решения на запрет украинским компаниям осуществлять полеты в Россию и через территорию России, однако они, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны. Теперь российские самолеты больше не имеют права летать над Украиной", – говорил Яценюк.

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За нарушение решения Украины российские авиакомпании получали штрафы – 136 тыс. гривен за каждый перелет. Исключение сделали только в 2019-м для одного самолета авиакомпании "Глобус" Boeing-738, выполнявшего рейс из итальянского города Бари в Москву. Ему позволили обойти грозу через Украину.

Однако авиакомпании других стран продолжили полеты между странами. В первую очередь выгоду от этого получила белорусская авиакомпания "Белавиа", поскольку Беларусь заявила о готовности обеспечить авиасообщение между Украиной и РФ.

До всех запретов в Россию из Украины летало пять российских авиакомпаний: "Трансаэро", "Аэрофлот", S7, UTair, "Россия". А также три украинских перевозчика: МАУ, "Днеправиа", "Мотор Сич". Компания WizzAir Украина еще до появления запретов прекратила полеты из "Жулян" в Москву.

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