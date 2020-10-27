Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов

Также планируют построить более 2 тысяч километров скоростных ж/д путей

Украина ведет переговоры с представителями корейской компании Hyundai Corporation и властями Южной Кореи. Речь идет о развитии высокоскоростного железнодорожного движения. В частности, обсуждается приобретение 39 поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

Реклама

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба правительства.

Кроме этого, проект "Высокоскоростные магистрали" предусматривает строительство новой инфраструктуры для высокоскоростного движения, депо и тяговых подстанций. По предварительным оценкам, общая длина путей, которые планируется построить, составляет более 2 тыс. км, а потенциальное количество перевезенных пассажиров – 5 млн в год.

Читайте также: В Украине движение поездов можно будет отслеживать в реальном времени

В рамках проекта планируется сотрудничество с Корейским экспортно-импортным банком при поддержке корейского правительства. Поэтому его также должны утвердить корейские власти. Однако, по словам Криклия, главным требованием Украины к проекту остаются "выгодные финансовые условия".

Реклама

Напомним, первые корейские поезда вышли на украинскую железную дорогу в 2012 году.

Однако скоростные поезда эффективны только при наличии соответствующей инфраструктуры. С этим в Украине пока проблемы – каждый год износ путей только накапливается. Из-за плохих колей ухудшается и состояние вагонов и локомотивов. По оценкам экспертов, неудовлетворительное состояние полотна увеличивает объемы ремонта на 30%. Чтобы решить эту проблему, нужны инвестиции в инфраструктуру желдороги.

Также ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить новый маршрут скоростного поезда "Интерсити" сообщением Киев – Черкассы.

А о том, как работает ж/д сообщение в "красных зонах" карантина, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама