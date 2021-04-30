Три дня натягивали на опоры: в Украине открыли мост, который не ремонтировался 60 лет

В городе Козятин Винницкой области открыли полноценное движение транспорта на мосту, который находится на 298+056 км дороги национального значения H-02 /М-06/ – Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка. Мост был построен более 60 лет назад и все это время стоял без ремонта. Путепровод восстановили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Демонтаж старых конструкций занял немало времени. Постоянное движение электропоездов не давало возможности строить сооружение непосредственно на месте его установки, поэтому мост собирали из металлоконструкций рядом с мостовой проймой. Затем три дня натягивали на опоры", – рассказал Борзов.

Длина путепровода – 43,8 м. При замене его расширили до 9 метров и расширили пешеходные переходы.

К концу лета 2021 года капитальный ремонт моста будет завершен полностью, добавил Сергей Порожнюк, директор ООО "Мостостроительный отряд №112", которая является генеральным подрядчиком строительства.

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Как подсчитали в "Укравтодоре", в 2021 году по Национальной программе восстановления мостов будет построено, реконструировано и восстановлено 150 искусственных сооружений на государственных дорогах во всех областях.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко 28 апреля сообщил об открытии полноценного движения на известном долгострое Одесской области – мосту через Хаджибейский лиман.

Также сообщалось, что мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости:

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