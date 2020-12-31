Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Стало известно, сколько украинцев проведут Новый год в поездах

31 декабря, 16:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Активнее всего билеты раскупали на поезда в западные области

Новый год в поездах встретят более 5,4 тысячи украинцев – столько ж/д билетов выкуплено на новогоднюю ночь.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

31 декабря – 1 января будут курсировать 60 пассажирских поездов.

Читайте также: В Киеве запустили детский праздничный поезд "Полярный экспресс"

В тренде
Как работают банки на Новый год: график НБУ

Активнее всего билеты покупали на поезда, которые едут на запад страны.

Реклама

Напомним, на время зимних праздников УЗ назначила 17 дополнительных поездов. Кроме того,изменили расписание двух поездов.

А недавно в прифронтовую Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд. О том, как это было, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця Новый год билеты поезда

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

К 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу
К 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассуТранспорт
Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанам
Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанамЭкономика
В Киеве подорожают маршрутки: когда и насколько поднимут цены на билеты
В Киеве подорожают маршрутки: когда и насколько поднимут цены на билетыТранспорт
Минобороны заказало у
Минобороны заказало у "Антонова" три самолета Ан-178 для армииТранспорт
Украина пока не закрывает авиасообщение с Великобританией
Украина пока не закрывает авиасообщение с ВеликобританиейУкраина
Зеленский подписал закон о водном транспорте: что изменится
Зеленский подписал закон о водном транспорте: что изменитсяТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять