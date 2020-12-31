Стало известно, сколько украинцев проведут Новый год в поездах

Активнее всего билеты раскупали на поезда в западные области

Новый год в поездах встретят более 5,4 тысячи украинцев – столько ж/д билетов выкуплено на новогоднюю ночь.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

31 декабря – 1 января будут курсировать 60 пассажирских поездов.

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Активнее всего билеты покупали на поезда, которые едут на запад страны.

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Напомним, на время зимних праздников УЗ назначила 17 дополнительных поездов. Кроме того,изменили расписание двух поездов.

А недавно в прифронтовую Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд. О том, как это было, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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