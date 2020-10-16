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США разрешили авиаполеты над Симферополем, Днепр остался под запретом

16 октября, 09:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Американский регулятор отметил "изменение условий в Украине"

США не стали продлевать введенный в 2014 году запрет американским авиакомпаниям осуществлять полеты в отдельных районах воздушного пространства Симферополя. Ограничение будет снято после 27 октября 2020 года. В то же время, аналогичный запрет для воздушного пространства Днепра продлен до 27 октября 2021 года.

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Такое решение приняло Федеральное авиационное управление США (FAA).

Причиной решения по Симферополю названо "изменение условий в Украине" и "сопутствующие риски для гражданской авиации США".

А продление запрета на гражданские полеты над Днепром в FAA объяснили "потенциальной опасностью в связи с продолжающимися военными действиями на востоке Украины".

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Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельства летчиков США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

Напомним, также в течение пяти лет в Украине запрещены полеты российских самолетов.Воздушные суда из России не могут пролетать над нашей страной даже в режиме транзита. Обоюдные запреты на авиасообщение Россия и Украина ввели осенью 2015 года.

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