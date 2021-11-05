SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда и когда можно дешево полететь

Украинская компания-лоукостер SkyUp анонсировала новые рейсы в разные города Украины, которые начнут курсировать уже этим летом.
Про это сообщает издание "Акцент", ссылаясь на пресс-службу SkyUp.
Новые рейсы будут соединять Запорожье и Албанию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Испанию, Кипр, Чехию и Черногорию.
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Кроме того, SkyUp сообщает, что до 11 ноября можно купить билеты на летние рейсы со скидкой в 22%.
Новая украинская авиакомпания
Уже в конце ноября в Украине заработает новая авиакомпания Air Ocean Airlines.
В летах Air Ocean Airlines будет два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.
В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:
- Киев – Амман;
- Черновцы – Стамбул;
- Черновцы – Киев;
- Киев – Львов;
- Запорожье – Киев;
- Львов – Харьков;
- Львов – Днепр.
Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.
А также сообщали, что Ryanair запускает очень дешевый рейс из Украины в Италию.