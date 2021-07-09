SkyUp отменил новый рейс из Одессы в Грецию. Что стало причиной

Лоукостер успел совершить только первый рейс в Салоники, сразу же после него приняли решение об отмене

SkyUp отменил все рейсы из Одессы в Салоники / Фото: "Сегодня"

Лоукостер SkyUp отменил все рейсы сообщением Одесса – Салоники, которые авиакомпания запустила с 6 июля и еженедельно планировала совершать. Пассажирам приходится менять планы на отпуск.

Об этом сообщает Аvianews.

Что произошло?

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Сразу несколько пассажиров пожаловались на отмену рейсов. Украинцы купили билеты в Грецию и даже уже заказали жилье, где проведут свой отпуск, но неожиданно авиакомпания отменила полеты.

"4 июля купили билеты на 13 июля, уже забронировали жильё, и сегодня приходит на почту уведомление, что оба рейса туда-обратно отменены. Деньги возвращены на аккаунт, а чтобы вывести их на карту надо подать заявку, которая будет рассматриваться в течении 3-х месяцев", – рассказал пассажир Дмитрий Ковтун.

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"Купил билеты 2 дня назад. Планировали лететь 21 июля и вернутся 27 июля. Авиакомпания предлагает купить другие билеты или вернуть деньги обратно на карту в течении 3-х месяцев. Я выбрал вернуть деньги. Поеду в Грецию на машине", - сообщил другой пассажир, который попросил не называть его имя.

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Напомним, что начало полетов по маршруту Одесса – Салоники авиакомпания анонсировала еще 30 июня. А 6 июля SkyUp уже совершила первый рейс. Планировались полеты еженедельно по вторникам.

Что говорят в SkyUp?

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 6 июля был выполнен первый рейс из Одессы в Салоники. 13 июля лоукостер совершит обратный рейс из Салоник в Одессу. Остальные же полеты отменили по причине недостаточной загрузки.

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Пассажирам, которые пострадали из-за отмены рейсов, предложили два варианта:

Возврат денег за билеты. Но, сумма возвращается на баланс пассажира. Позже он может вывести их на свою банковскую карту или использовать для покупки новых билетов.

Переоформление билетов. Только вылет не из Одессы, а из Киева рейсом Киев – Салоники – Киев. Билеты предлагают с теми же датами, таким образом путешественник не нарушит свои планы.

Напомним, что хотя рейсы в Салоники отменили, из Одессы можно полететь на греческий остров Крит. Рейсы Одесса – Ираклион – Одесса выполняются каждую субботу.

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SkyUp – украинская авиакомпания, которая выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Европа. А с апреля 2020 года SkyUp начал выполнять еще и грузовые перевозки.

Во время локдауна, с февраля по апрель 2020 года, перевозчик осуществил два эвакуационных рейса – эвакуировал украинцев из Уханя и Венеции. А с 19 по 27 марта 2020 года SkyUp выполнил более 100 специальных коммерческих рейсов в 30 стран мира – этими рейсами украинцы смогли вернуться домой уже после закрытия украинских границ.

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

А Украина со 2 июня изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".