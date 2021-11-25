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Скидки до 30%! Wizz Air устроила однодневную распродажу билетов

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 16:41
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Забронировать такие посадочные документы можно только до конца дня 25 ноября
Цены на билеты стартуют от 385 гривен
Цены на билеты стартуют от 385 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила однодневную скидку на все рейсы лоукостера из украинских городов, которые будут выполнять в январе-феврале 2022 года.

Как сообщили на официальном сайте перевозчика, пассажиры могут купить акционные билеты по скидке 30%.

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Забронировать такие билеты можно только до конца дня 25 ноября. В другие дни будут действовать обычные тарифы. Цены на билеты стартуют от 385 гривен, за 306 грн можно улететь в Варшаву. Немного дороже – 425 гривен стоят билеты в Милан и Берлин.

Пассажирам предлагают скидки в таких направлениях:

  • Одесса – Будапешт – 649 грн;
  • Киев – Париж – 649 грн;
  • Харьков – Таллин – 649 грн;
  • Львов – Гданьск – 607 грн;
  • Запорожье – Будапешт – 607 грн;
  • Киев – Рига – 607 грн;
  • Одесса – Венеция – 489 грн;
  • Киев – Милан – 425 грн;
  • Киев – Берлин – 425 грн;
  • Киев – Вена – 306 грн;
  • Львов – Варшава – 306 грн;
  • Львов – Дортмунд – 285 грн.

Такая скидка, также жействует и на услугу WIZZ Flex. Поскольку тарифы по таким акционным ценам предполагают лишь ручную кладь.

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Билеты в Европу

Украинская авиакомпания МАУ устроила распродажу авиабилетов на десятки направлений по случаю своего 29-летия. Самые дешевые международные билеты – в Вильнюс. Акция пройдет с 22 по 29 ноября 2022 года.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о самых актуальных регулярных маршрутах в течение осени. Из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры могут улететь во Львов или Одессу.

Ранее мы сообщали, что новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустила первые рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов. Цена на билеты стартует от 800 гривен.

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