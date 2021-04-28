Скандальные самолеты Boeing 737 Mаx вернули в Украину

Официально первые полеты начнутся со дня на день. В авиакомпании успокаивают: все лайнеры прошли тщательную проверку на исправность

На рейсы в Украину возвращаются самолеты Boeing 737 Mаx, которые было запрещено использовать после двух авиакатастроф. Воздушные суда выйдут на рейсы польской авиакомпании Lot Polish Airlines. Boeing 737 Max будут летать в аэропорты Киева и Львова, сообщает LIGA.net.

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Рейс Boeing 737 Max по маршруту Варшава – Львов состоится уже 29 апреля. Полеты из Варшавы в "Борисполь" (Киев) будут осуществляться с 2 мая. Однако, по данным avianews, Lot Polish Airlines уже осуществила первый полет Boeing 737 Max в Украину. Рейс состоялся до 26 апреля, маршрут не указывается.

В Lot Polish Airlines уверяют, что с самолетами все порядке – машины прошли необходимые проверки, в том числе на новые дефекты: "Все самолеты такого типа были проверены на правильное заземление электричества, их нет в списке тех, к которым Boeing имел замечания".

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Всего польская авиакомпания владеет 12 самолетами 737 Max.

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Напомним, самолеты Boeing 737 MAX запретили использовать после катастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Причиной крушений была признана неисправность в системе управления полетом. В этих трагедиях погибло в общей сложности 346 человек.

В конце 2020 года авиакомпании начали возвращаться к использованию скандальных лайнеров после того, как Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Boeing вернуть 737 Max в эксплуатацию. После этого в Агентстве по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) такие самолеты тоже признали безопасными.