Сесть в самолет в Украине можно будет без бумажных паспортов и ID-карт

Минцифры договаривается с аэропортами о работе с приложением "Дія"

Все аэропорты Украины в ближайшее время начнут принимать цифровые паспорта, которые доступни в государственном приложении "Дія". Сейчас с электронным паспортом уже активно работают "Борисполь" и "Жуляны", а также аэропорты Харькова и Львова. Завершается работа с воздушными гаванями Днепра и Ивано-Франковска.

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Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает Интерфакс-Украина.

"Пока там (в аэропортах Днепра и Ивано-Франковска. – Ред.) "Дію" не принимают, но мы продолжаем эту работу. Ожидайте отдельных сообщений, и скоро все аэропорты точно работать с мобильным приложением", - сказал Вискуб.

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Напомним, ранее Нацбанк разрешил украинцам открывать банковские счета с помощью цифровых паспортов. В НБУ уверены, что это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.

Цифровой паспорт – это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дія". В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

Напомним, ранее в Украине решили постепенно отказываться от бумажных паспортов. Подробнее о планах властей узнавайте из сюжета "Сегодня":

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