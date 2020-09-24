Ryanair временно отменил штрафы за перебронирование билетов

Ирландский лоукостер Ryanair, который отменил большую часть рейсов из Украины в сентябре, не будет брать блату за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года. Об этом сообщило профильное издание Avianews.

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"Если пассажир не сможет лететь из-за запрета властей или же захочет изменить билет по другим причинам, он это сможет сделать бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

Запрос на изменение нужно отправить не менее чем за семь дней до изначального времени вылета. В противном случае авиакомпания будет применять к пассажиру стандартные правила. Они предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

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Временная отмена штрафов за изменение билета не отменяет необходимость доплатить разницу, если новый билет стоит дороже старого.

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Правила касается только тех случаев, когда пассажир самостоятельно решил поменять билет. Если рейс был отменен или перенесен авиакомпанией, пассажир имеет право на полный возврат средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Напомним, ранее Итальянское управления гражданской авиации (ENAC) пригрозило Ryanair приостановкой лицензий. Лоукостера обвинили в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Как известно, кроме транспортной сферы, от пандемии коронавируса сильно пострадал и туризм. Новости "Сегодня" ранее выясняли, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

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