SkyUp пополнил флот новым самолетом: "птичку" назвали Оскаром

Новый самолет SkyUp уже в Борисполе. Коллаж "Сегодня" / Фото: Facebook/SkyUp Airlines
Новый самолет украинского лоукостера SkyUp, среднемагистральный Boeing 737-800NGВ, прибыл в Международный аэропорт "Борисполь".
Об этом рассказала пресс-служба компании.
Назвали Оскаром
Интересный факт: воздушному судну присвоили не только регистрационный номер, но и имя собственное.
"Прилетела наша птичка! Зовут птичку Оскар, регистрационный номер UR-SQO", – говорится в приветственном сообщении компании.
Новому воздушному судну предстоит осуществлять как международные рейсы, так и полеты по внутренним маршрутами. В данный момент компания охватила более 60 направлений. Среди них: Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Франция, Саудовская Аравия, Черногория, Хорватия, ОАЭ, Турция, Казахстан, Узбекистан, на острова Мадейра и Кипр.
Что представляет собой Boeing 737-800NGВ:
- Воздушное судно вмещает в себя 189 пассажиров;
- Самолет стал 13-м в парке авиакомпании и седьмым данной модели;
- Оскар выпущенный в 2012 году;
- Оснащен винглетами Blended Winglet.
Воздушное судно уже прошло полную техническую проверку и готово к полетам. Кроме того, авиакомпания анонсировала к концу лета прибытие еще одного самолета.
Флот SkyUp Airlines уже включает:
- два Boeing 737-700 NG на 149 мест
- семь Boeing 737-800 NG на 189 мест
- четыре Boeing 737-900 ER на 215 мест
Напомним, в июле украинский лоукостер отличился прогрессивностью и изменил форму бортпроводниц. С осени они будут носить кроссовки вместо туфель на шпильке. В SkyUp объяснили, такой переход облегчит работу персонала, поскольку работницы много времени проводят на ногах.
Также авиакомпания объявила об открытии прямых рейсов в центр горнодобывающей промышленности Узбекистана – город Наводи. Самолеты будут туда летать раз в неделю.
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