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SkyUp пополнил флот новым самолетом: "птичку" назвали Оскаром

3 августа 2021 12:38

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

В августе лоукостер анонсировал еще одно прибавление в числе воздушных суден

Новый самолет SkyUp уже в Борисполе. Коллаж "Сегодня"

Новый самолет SkyUp уже в Борисполе. Коллаж "Сегодня" / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Новый самолет украинского лоукостера SkyUp, среднемагистральный Boeing 737-800NGВ, прибыл в Международный аэропорт "Борисполь".

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Об этом рассказала пресс-служба компании.

Назвали Оскаром

Интересный факт: воздушному судну присвоили не только регистрационный номер, но и имя собственное.

"Прилетела наша птичка! Зовут птичку Оскар, регистрационный номер UR-SQO", – говорится в приветственном сообщении компании.

Новому воздушному судну предстоит осуществлять как международные рейсы, так и полеты по внутренним маршрутами. В данный момент компания охватила более 60 направлений. Среди них: Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Франция, Саудовская Аравия, Черногория, Хорватия, ОАЭ, Турция, Казахстан, Узбекистан, на острова Мадейра и Кипр.

Что представляет собой Boeing 737-800NGВ:

  • Воздушное судно вмещает в себя 189 пассажиров;
  • Самолет стал 13-м в парке авиакомпании и седьмым данной модели;
  • Оскар выпущенный в 2012 году;
  • Оснащен винглетами Blended Winglet.
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Воздушное судно уже прошло полную техническую проверку и готово к полетам. Кроме того, авиакомпания анонсировала к концу лета прибытие еще одного самолета.

Флот SkyUp Airlines уже включает:

  • два Boeing 737-700 NG на 149 мест
  • семь Boeing 737-800 NG на 189 мест
  • четыре Boeing 737-900 ER на 215 мест

Напомним, в июле украинский лоукостер отличился прогрессивностью и изменил форму бортпроводниц. С осени они будут носить кроссовки вместо туфель на шпильке. В SkyUp объяснили, такой переход облегчит работу персонала, поскольку работницы много времени проводят на ногах.

Также авиакомпания объявила об открытии прямых рейсов в центр горнодобывающей промышленности Узбекистана – город Наводи. Самолеты будут туда летать раз в неделю.

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