В Киеве проезд в маршрутках подорожает с марта

В Украине снова дорожает проезд. На Киевщине и еще в нескольких регионах пассажиры в маршрутках будут платить больше. Цены на билеты в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро – пока не изменятся, говорится в новостях "Сегодня".

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В ассоциации "Автоперевозчики Киевской области" говорят, стоимость проезда будет расти. Мол, с 2018 года не меняли тарифов:

Сначала на пару гривен стоимость проезда поднимут в Боярке, Вишневом.

За ними будут Згуровка, Барышевка, Иванков.

Еще пару причин подорожания называют водителя. Из-за карантина, который длится почти год, пассажиров стало значительно меньше и выросли цены на топливо. Прогнозируют, что из Боярки в Киев билет будет стоить 25 грн.

В столичных маршрутках билеты тоже подорожают на пару гривен в марте, говорят перевозчики. В метро же, трамваях и троллейбусах – пока останется все как есть, потому что общественному транспорту город компенсирует убытки.

Также изменятся цены на проезд в маршрутках :

В тренде Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимут

В Сумах стоимость уже подняли на 2 грн. Платят 7 грн вместо пяти;

На Харьковщине вырастет стоимость пригородных и междугородных перевозок от одной до четырех гривен – в зависимости от протяженности маршрута.

В самом Харькове тарифов пока не будут менять.

В Копивницком в троллейбусах и коммунальных автобусах билет будет стоить 5 и 6 гривен. Маршрутчикам горсовет планирует утвердить тариф на уровне 7 грн.

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Самый дорогой проезд сейчас в Киеве – 8 гривен.

Самый дешевый у жителей Черкасской и Херсонской областей – 3 грн.

Напомним, в Сети активно пишут о том, что стоимость проезда в метро Киева может подорожать до 20 гривен. Сайт "Сегодня" проверил слухи, и нас пока успокоили.

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