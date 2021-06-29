Принудительная посадка Ryanair в Минске. ICAO продлила расследование

Совет Международной организации гражданской авиации считает, что пока нет достаточной информации, чтобы сделать окончательные выводы по инцидентсу с самолетом

Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

Реклама

Об этом сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.

Как отмечается, рассмотрев промежуточный отчет по расследованию, Совет ICAO пришел к выводу, что информации, полученной от стран и организаций, еще недостаточно для выявления всех обстоятельств и конкретной последовательности событий и для ответа на любые возникающие вопросы.

Читайте также: "Незаконный угон". Глава Ryanair написал режиму Лукашенко жесткое письмо

"Такие исследования обычно требуют времени. Поэтому неудивительно, что для достижения качества и объективности срок расследования был продлен, и это понятно", – прокомментировал решение министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.

Реклама

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал санкции за захват самолета Ryanair в Минске.

Напомним, что 23 мая белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали двух пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.

Это привело к тому, что Евросоюз и Украина остановили авиасообщение с Беларусью.

При этом Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: