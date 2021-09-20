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"Попали назад в СССР": условия в поезде "Укрзализныци" разочаровали украинцев (фото)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
20 сентября, 17:32
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Как отметил пассажир поезда, ручек на некоторых кранах не было, а окно пришлось "затыкать" своей одеждой
Пассажир "Укрзализныци" пожаловался на состояние вагонов
Пассажир "Укрзализныци" пожаловался на состояние вагонов

Пассажир "Укрзализныци" пожаловался на состояние вагонов следовавшего из Чернигова в Одессу поезда.

Как написал в Facebook Сергей Донгаузер, в его купе были неприятные запахи, а чтобы из окна не дуло, ему пришлось "затыкать" щель пальто.

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"Сегодня ехали в прекрасном поезде Чернигов- Одесса. Такое ощущение что попали в СССР годы так в 50-е. Оцените сервис... Ручки в туалете на кранах частично сломаны или отсутствуют. Заглянул в купе проводника, все такое старое, у меня сложилось такое впечатление что они и зарплату получают еще в тех рублях, с Лениным...И это все за более чем 700 грн", – написал возмущенный пассажир.

Он также обратил внимание, что в туалете ершик для унитаза привязали леской.

Пассажира возмутило состояние вагона
Пассажира возмутило состояние вагона / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые вагоны-трансформеры

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В сентябре 2021 года АО "Укрзализныця" выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров. В планах УЗ – до конца 2021 года провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" проводит такие работы собственными силами. Согласно информации, после модернизации компания получает фактически новые вагоны, а их стоимость ниже, чем новых, на 30%.

Так, в 2021 году начали курсировать после капитально-восстановительного ремонта 7 пассажирских купейных вагонов-трансформеров в составе поезда № 737/738 Запорожье – Киев.

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Напомним, УЗ также представила обновленный пригородный электропоезд.

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