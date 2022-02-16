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Польша меняет условия: как теперь будут работать украинские дальнобойщики

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 14:54
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Рассмотрение этого вопроса было в повестке дня почти полгода
Польша увеличила количество разрешений для Украины
Польша увеличила количество разрешений для Украины / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Польша и Украина подписали соглашение об увеличении количества дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в Facebook.

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Найем отмечает, что переговоры и консультации с польскими партнерами велись почти полгода.

"Наконец вчера (15 февраля 2022 года) поздно вечером после пяти часов переговоров мы достигли общего результата... Я надеюсь, это снимет значительное напряжение в торговом кризисе, которое мы обычно наблюдали ежегодно в конце лета", – написал Мустафа Найем.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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