Польша меняет условия: как теперь будут работать украинские дальнобойщики

Польша увеличила количество разрешений для Украины / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Польша и Украина
подписали соглашение об увеличении количества дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки.
Об этом
сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в Facebook.
Найем отмечает, что переговоры и консультации с польскими партнерами велись почти полгода.
"Наконец вчера (15 февраля 2022 года) поздно вечером после пяти часов переговоров мы достигли общего результата... Я надеюсь, это снимет значительное напряжение в торговом кризисе, которое мы обычно наблюдали ежегодно в конце лета", – написал Мустафа Найем.
По
информации Мининфраструктуры Украины, сторонами согласовано: До конца августа 2022 г. осуществить дополнительный обмен разрешениями в количестве 20 000 транзитных разрешений для украинских перевозчиков и 20 000 универсальных разрешений для польских перевозчиков. Разработка совместного Плана действий, направленного на значительное улучшение эффективности пересечения международных автомобильных пунктов пропуска Украины и Республики Польша. Соответствующий план действий будет согласован с представителями таможенных, пограничных и других служб Украины и Республики Польша не позже конца февраля 2022 года. После реализации согласованного совместного Плана действий, в ноябре 2022 года будет выдано для обеих сторон дополнительно по 10 000 разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.
В конце Найем отметил, что Польша является самым большим транзитным коридором в страны ЕС и вторым (по объему) торговым партнером страны в еврорегионе. Через общую границу с соседним государством проходит примерно
40% всех грузовых перевозок в 12 стран Евросоюза. Сколько украинцу нужно денег на первое время за границей?
В комментарии "Сегодня" экономист и финансовый аналитик
Алексей Кущ отметил, что практика показывает: каждая семья должна иметь трехмесячный запас средств, которые она обычно в среднем тратит на свои нужды.
"Скажем, семья в месяц тратит 15 тысяч грн. Так что 45 тыс. грн как минимум должно быть в резерве. Да и вообще в условиях кризиса нужно накапливать как можно больше. Пытаться погасить кредиты и не брать новые", — отметил эксперт.
Основная статья расходов приходится именно на жилье и питание. Не забываем также и о мобильной связи (которая в Европе, в частности, довольно дорогая), одежде, транспорте, расходах на лекарства и т.д.
Также ввиду сложного геополитического положения в стране, сохранять те же средства стоит в разных валютах, чтобы таким образом уменьшить риски.
Напомним, что для украинских работников в Польше с 29 января
вступили в силу важные изменения.
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в Украине запустили новую услугу для водителей в "Дії".