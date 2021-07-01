Поезда задерживаются из-за непогоды. "Укрзализныця" назвала маршруты

В Украине из-за непогоды задерживаются поезда: какие именно и на сколько

В Украине после рекордное жары некоторые регионы накрыл ливень, которая обесточили немало населенных пунктов. В связи с этим "Укрзализныця" сообщиланекоторые поезда "Укрзализныци" курсируют с задержкой.

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Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В общем из-за влияния погодных условий задерживаются такие поезда:

№830 Львов – Ужгород (задержка составила 1:00)

№18 Ужгород – Харьков (задержка составила 1:00 56 минут);

№749 Киев – Ивано-Франковск (задержка составила 1:00 37 минут);

№ 134 Николаев – Рахов (задержка составила 1:00)

№150 Ворохта – Полтава (задержка составила 1:00 33 минуты).

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Ранее сообщалось, что в Украине появится новый поезд "Интерсити". Со 2 июля поезд начал курсировать из Киева в Тернополь, а из Тернополя – с 3 июля. Пока что решено, что маршрут запускается до конца августа, но в будущем его могут оставить и на осень-зиму.