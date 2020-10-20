Поезда в "красных зонах" работают только на выход: как теперь добираются в другие области

В связи с повышенной заболеваемостью COWID-19в "красных зонах" отменили курсирование электричек, а поезда останавливаются только затем, чтобы высадить пассажиров.

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Корреспонденты "Сегодня" узнали, как добираются на работу и по делам жители Хмельницкого и Тернополя. Эти города также оказались в "красной зоне".

На Хмельнитчине подтверждено более 12 000 случаев заболевания COVID-19. Из-за этого запретили посадку на все без исключения поезда, проходящие через областной цент и несколько районов. Составы останавливаются лишь для того, чтобы высадить пассажиров.

"Билетов не продают. Только техническая остановка. Это очень неудобно, очень. Потому что есть такие случаи, когда надо ехать, очень надо ехать, понимаете?" – говорит жительница Хмельницкого Лариса Мельник.

Сдать железнодорожные билеты тоже проблема, в кассах их не принимают.

Единственный вариант добраться в другие города – автобус. Но это не очень удобно, говорят люди. Ведь прямых рейсов немного, поэтому ехать приходится долго и с пересадками.

"Вчера была пассажирка, ехавшая на Харьков. Она ехала в Винницу, а там подсаживалась на свой поезд", – рассказывает "Сегодня" кассир автовокзала.

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По предварительным сведениям, Хмельницкий и шесть районов области останутся в "красной зоне" до конца недели. Общественный транспорт ходит как прежде. Работают и детские сады. А вот развлекательные заведения, кафе и рестораны закрываются в 20:00.

В Тернополе, как и в Хмельницком, поезда останавливаются только для высадки пассажиров. А электрички и пригородные поезда вообще не ездят. Люди жалуются, что это создает неудобства и заставляет искать альтернативу.

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"Конечно, нехорошо. Людям-то надо ехать домой, добираться. Альтернатива – автомобиль, больше никакой", – говорит житель Тернополя Владимир.

Транзитные автобусы все-таки берут пассажиров, следующих в Тернополь. Общественный транспорт курсирует в городе даже без отметки "Спецрейс". За последние сутки в области обнаружено 236 больных COVID-19.

Новости "Сегодня" рассказывали, что с понедельника в "красной зоне" оказались восемь областей Украины.

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